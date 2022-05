Telgter Kantersieg nach Glanzvorstellung gegen Hultrop

Die Telgter Bezirksliga-Fußballer legten am Sonntag eine Gala-Vorstellung hin und bezwangen Schwarz-Weiß Hultrop deutlich mit 6:1. Den SG-Damen misslang die Generalprobe für das Kreispokal-Finale. Sie unterlagen in Amelsbüren in letzter Minute mit 2:3.

So ein Fußballplatz kann ganz schön breit sein. Dazu auch sehr lang. Erst recht, wenn der Gegenüber nicht nur den Ball, sondern auch den Gegner laufen lässt. Wenn dann noch sommerliche Temperaturen vorherrschen, dann sind die Kraftreserven rasch aufgebraucht. Und wenn dann noch der Gegner eine Klasse besser ist, dann sinkt die Lust zu laufen von Minute zu Minute mehr. Das alles musste Schwarz-Weiß Hultrop am Sonntagnachmittag über sich ergehen lassen und am Ende mit einer klaren Niederlage die Heimreise antreten. Mit 6:1 (3:1) fertigte die SG Telgte den Gast aus dem Lipperland deutlich ab und musste sich dabei nicht einmal sonderlich anstrengen. Bitterer Höhepunkt einer recht einseitigen Partie war der Moment, als Hultrops Abwehrspieler Thomas Gottwich nach gut 20 Minuten mit den Stollen im Rasen hängenblieb, sich böse das Knie verdrehte und mit Verdacht auf Kreuzbandriss ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Man kann wahrlich nicht sagen, dass von diesem Augenblick an das Hultroper Spiel einen Knacks erfuhr, denn so richtig war der Gast eigentlich nie in der Partie. Telgte ging früh in Führung, als Keno Lubeseder seinen Kapitän Martin Röös mustergültig bediente. Der Ausgleich durch den unermüdlichen Aryan nach einer guten halben Stunde beantworte SG-Torjäger Fahri Malaj postwendend mit einem sehenswerten Fernschuss zum 2:1. Später ließ er noch seinen 21. Saisontreffer zum 5:1 folgen. Zwischenzeitlich fand Kevin Wolf Gefallen am Toreschießen und stellte per Doppelpack auf 4:1. Den Schlusspunkt setzte Felix Gronover mit dem 6:1 in der Schlussminute.

SG-Übungsleiter Frank Busch brachte es nach der Begegnung auf den Punkt: „Wenn man Ball und Gegner laufen lässt, dazu früh in Führung geht, dann kann man als Trainer nur zufrieden sein. Wir haben wirklich überzeugend gespielt und verdient gewonnen.“

Busch wäre kein guter Trainer, wenn er nicht auch nach einem 6:1-Sieg noch etwas zu kritisieren hätte. „Wir hätten nicht nur höher gewinnen können, sondern eigentlich auch müssen. Aber leider haben wir nicht alle Möglichkeiten konsequent ausgespielt.“

SG Telgte: Neukötter - Kretzer (46. Tewes), Dombrowsky (75. Schwienheer), Plagge, Kleinherne - Hitchcock, Lubeseder, Röös - Wolf (57. Jashari), Malaj. -

Tore: 1:0 Röös (11.), 1:1 Aryan (36.), 2:1 Malaj (37.), 3:1 Wolf (45.), 4:1 Wolf (53.), 5:1 Malaj (65.), 6:1 Gronover (90.).