Telgterin Sandra Geßmann erst im Finale unterlegen

Alexander Hiller hat es wieder getan: Kurz nach seinem Triumph bei den Westfalenmeisterschaften setzte sich der Akteur des TC Drensteinfurt bei den Bezirksmeisterschaften die Krone auf. Hiller, erstmals im Bezirk Münsterland startberechtigt, war an eins gesetzt in die Konkurrenz der Herren 40 gegangen. Im Achtelfinale hatte er ein Freilos, im Viertelfinale gestaltete er die Angelegenheit gegen Ralph Flemming deutlich: 6:1 und 6:2. „Dann war es echt knapp“, sagt Hiller über Halbfinale und – soviel sei vorweggenommen, Hiller kam weiter – Endspiel.

In beiden Duellen gab er den ersten Satz ab. Im Halbfinale gegen Eric Poret unterlag er zunächst mit 4:6, holte dann aber Satz zwei mit 6:2 und den Match-Tiebreak mit 10:3. Im Finale wartete Jörg Demes. Und auch der nahm Hiller Satz eins ab: 7:5. Satz zwei wiederum ging an Hiller (6:3) und auch der Tiebreak gehörte ihm: 10:5 – das war die Bezirksmeisterschaft. „Jetzt ist erstmal Pause und Urlaub, da kann man den Schläger mal beiseite legen, und das ist auch gut so“, so Hiller.

Derweil staunten die Favoriten der Herren-Konkurrenz nicht schlecht. Titelverteidiger Samuel Schwarz (TC St. Mauritz) und der an Nummer eins gesetzte Alexander Skripaev (TG Stadtlohn/Ahaus) hatten ihren Meister gefunden: Auch Marvin Elias Kralemann, der seit dieser Saison für den 1. TC Hiltrup spielt, hatte erstmals für die Bezirksmeisterschaften im Münsterland gemeldet. Im Halbfinale hatte er Schwarz in zwei Sätzen (6:2, 6:2) bezwungen. Im packenden und hochklassigen Finale hatte er sich dann gegen Skripaev in drei Sätzen (6:2, 4:6, 6:3) durchgesetzt. Damit holte sich der dreifache Westfalenmeister (Einzel, Doppel und Mannschaft) von 2019 erstmals den Titel des Bezirksmeisters im Münsterland.

Die an Nummer zwei gesetzte Eva Bennemann vom TC Deuten traf im Viertelfinale und Halbfinale der Damen-Konkurrenz auf Spielerinnen des Gastgebers TV Warendorf. Doch sowohl Paula Ribbert als auch die an Nummer drei gesetzte Julia Niemeyer konnten Bennemann auf dem Weg ins Finale nicht aufhalten.

Dort traf sie auf ihre Vereinskollegin und Titelverteidigerin Anna Beßer, die im Halbfinale die an Nummer vier gesetzte Leah Wächter (TC Union Münster) klar mit 6:0 und 6:3 bezwungen hatte. Und auch dieses Finale ging über drei Sätze: Letztlich, nach über zweieinhalb Stunden Spielzeit gewann Bennemann mit 3:6, 6:4, 6:2 und holte sich damit erstmal den Bezirksmeistertitel.

Wenn es um den Titel bei den Damen 40 geht, ist seit Jahren eine Spielerin immer vorne dabei. Katja Flüthmann (TC GW Neuenkirchen) hatte im Halbfinale die an Nummer eins gesetzte Spielerin Yvonne Butterweck (TV Feldmark Dorsten) mit 7:5 und 6:0 bezwungen und schaffte damit genauso wie im vergangenen Jahr wieder den Einzug ins Endspiel. Flüthmann, die im Jahr 2021 verletzungsbedingt das Finale nicht zu Ende spielen konnte, holte sich nach einem klaren Zweisatz-Sieg (6:3, 6:0) gegen Sandra Geßmann (SG GW Telgte) die Bezirksmeisterschaft.

Bezirksmeister, Herren 60 und TC Nordwalde 1921 – diese Kombination passt häufig. So auch in diesem Jahr. Norbert Markmann, letztes Jahr Vize-Bezirksmeister, gewann mit 6:2 und 6:4 das Endspiel gegen den Überraschungsfinalisten Ernst Mackel vom TC 66 Wolbeck. Mackel hatte im Halbfinale den an Nummer eins gesetzten Friederich Sievert (TV Grün Gold Gronau) rausgespielt, Markmann den an Nummer zwei gesetzten Dieter Bückmann (TC St. Mauritz).