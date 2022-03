Telgtes Gegner SuS Cappel hat lange pausiert

Max Kretzer kehrt in den Telgter Spieltagskader zurück.

Mit drei Siegen am Stück sind die Bezirksliga-Fußballer der SG Telgte vorzüglich in den zweiten Teil der Saison 2021/22 gestartet. 1:0 gegen Spitzenreiter Westfalia Soest, 3:0 gegen Oestinghausen und zuletzt 6:5 in Liesborn – ein fast makelloser Jahresauftakt.

Gleichwohl war Frank Busch mit dem Torspektakel beim Vorletzten nicht wirklich glücklich: „Letzte Woche waren wir überheblich. Das darf uns nicht noch einmal passieren“, so der Coach.

Mit dem SuS Cappel stellt sich am Sonntag eine sehr heimstarke Mannschaft im Takko-Stadion vor, die auswärts wesentlich weniger Punkte eingefahren hat. „Trotzdem wird das kein Selbstläufer. Wir sind in der Favoritenrolle und müssen das Spiel gestalten.“ Der Tabellenzehnte aus Lippstadt hat sein letztes Pflichtspiel am 13. Februar bestritten.

Auf Telgter Seite kehrt Max Kretzer nach überstandenen Leistenproblemen ins Aufgebot zurück. Tom Hitchcock hat eine Trainingspause eingelegt, gehört aber zum Kader. Tom Dombrowsky, Philipp Hartmann und Konstantin Schoof fallen aus.