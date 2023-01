Test bei BW Aasee – SG Telgte trifft auf ihren künftigen Trainer

Die SG Telgte gastiert in ihrem ersten Testspiel der Wintervorbereitung bei Blau-Weiß Aasee mit dem künftigen SG-Coach André Kuhlmann. Der Trainingsplatz in Telgte ist derzeit sehr voll.

Die Fußballerinnen spielen Anfang März wieder um Punkte. In den Männer-Kreisligen geht’s am 25. Februar weiter. Nur in der Bezirksliga wird es schon wieder am 12. Februar ernst. Dann erwartet die SG Telgte den TuS Freckenhorst.

Am vergangenen Sonntag hat das SG-Trainergespann Frank Plagge/Jan Plagge zum ersten Training nach der Winterpause eingeladen. Am morgigen Sonntag steht um 15 Uhr bei Blau-Weiß Aasee das erste Testmatch auf dem Plan. „Wir wollen ein bisschen reinkommen“, sagt Jan Plagge. Er freut sich über einen vollen Übungsplatz. Am Sonntag fehlt nur Josef Maffenbeier aus privaten Gründen. Lange verletzte Spieler wie Maximilian Kretzer und Marc Droste sind wieder eingestiegen.

Aasee steht in der Bezirksliga 12 auf dem vorletzten Platz. Die Münsteraner werden von André Kuhlmann trainiert, dem neuen SG-Coach ab dem Sommer.