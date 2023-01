Testspiel der SG Telgte bei BW Aasee fällt aus

Das Vorbereitungsspiel der SG Telgte bei Blau-Weiß Aasee wurde am Sonntag wegen der schlechten Witterungsverhältnisse abgesagt. Die Telgter planen nun ihr erstes Match in der Wintervorbereitung am kommenden Donnerstag (26. Januar) um 20 Uhr bei Grün-Weiß Gelmer – wie die SG ein Bezirksligist, der aber in der Staffel 12 spielt und als Drittletzter um den Klassenerhalt kämpft.