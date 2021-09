Tim Pohl ist gerade mal 19 Jahre alt und schon Schiedsrichter auf NRW-Ebene. Viele wird es nicht geben, die das so jung schon geschafft haben. Der Telgter ist begeistert von dieser Aufgabe und will es auch auf nationale Ebene schaffen. Geht es um die eigene Karriere, denkt Pohl indes loyal lokal.

Schach ist ein vergleichsweise bewegungsarmes Spiel. Doch bei der NRW-Jugendeinzelmeisterschaft im niederrheinischen Kranenburg tänzelte einer durch die Reihen, einer der älteren Teilnehmer, so schien es, ungefähr im Alter der Spieler, er spähte auf die Bretter, zog dann zum nächsten weiter. Doch weit gefehlt: Dieser eine war Tim Pohl, Schachfreunde Telgte, seines Zeichens der wohl jüngste Schach-Schiedsrichter auf NRW-Ebene – Pohl ist gerade 19. Zum Vergleich: Die ältesten Turnierteilnehmer gingen in der Altersklasse U 18 an den Start. Die übrigen Schiedsrichter waren in den Dreißigern oder Vierzigern.