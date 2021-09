Tim Schäferhoff wird Westfälischer Meister

Großer Erfolg für Gespannfahrer Tim Schäferhoff vom RV Gustav Rau Westbevern: Mit seinen Ponys Null Null Sieben und Paul TS sicherte er sich den Titel bei den Westfälischen Meisterschaften der Pony-Zweispänner in Coesfeld-Lette.

In der Dressur startete der erfahrene Fahrsportler mit 49,2 Strafpunkten auf dem dritten Platz. Im anschließenden Hindernisfahren rief Schäferhoff eine ähnlich konstante Leistung ab und belegte mit 6,42 Strafpunkten den vierten Platz in einer starken Konkurrenz. Damit befand er sich in einer guten Ausgangsposition vor seiner Paradedisziplin, dem Marathon. Dieses Geländefahren gewann Schäferhoff mit 64,67 Strafpunkten. So sicherte er sich mit 2,5 Strafpunkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten Michael Bügener auch den Sieg in der Kombinierten Wertung.

Am nächsten Wochenende stehen die Nordrhein-Westfälischen Meisterschaften in Wettringen auf dem Programm. Dort geht Tim Schäferhoff ebenfalls an den Start.

Pech hatte Michael Gausepohl, der Fahrsportbeauftragte des RV Gustav Rau. Weil ein Pony nicht fit genug war, musste er auf einen Start bei den Westfälischen Meisterschaften in Coesfeld-Lette verzichten.