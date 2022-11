Toller Auftritt der SG Telgte-Wolbeck gegen Salzkotten wird nicht belohnt

Das tut weh: Da präsentieren sich die Telgte-Wolbeck Baskets gegen den Favoriten in Topform, zeigen gegen die Accent Baskets Salzkotten eine starke Leistung, „die bisher beste in dieser Saison“, wie ihr Trainer lobt – und dann verlieren sie nach einem packenden Match in der 2. Regionalliga mit 87:91 (41:41).

„Es war ein richtig gutes Spiel von uns und ein sehr taktisches von beiden Seiten“, bilanziert Marc Schwanemeier, der Coach der Spielgemeinschaft, nach dem Krimi am Samstagabend in der Telgter Zweifachhalle. Salzkotten spielte in den kompletten 40 Minuten eine Presse. Die Telgter versuchten mit vereinten Kräften, die Kreise des Amerikaners im Aufbau einzuengen. Das ist ihnen über weite Strecken der ausgeglichenen Partie auch gelungen.

10:0-Lauf von Salzkotten

Bis zum Ende des dritten Viertels blieb es eng. Keine Mannschaft schaffte es bis dahin, sich auch nur leicht abzusetzen. Nach einer 19:17-Führung lag Telgte-Wolbeck nach dem ersten Viertel mit 24:27 zurück. Zur Halbzeit stand es 41:41 und nach 28 Minuten 53:53. Dann legte Salzkotten einen 10:0-Run hin. In dieser Phase kamen die Gastgeber mit der Presse des Gegners nicht klar, leisteten sich einige Fehler und Ballverluste.

Ausgleich zum 84:84

Die Vorentscheidung war das aber noch lange nicht. Im letzten Viertel erzielte die Spielgemeinschaft sagenhafte 34 Punkte. Sie glich nach einem 67:78-Rückstand zum 84:84 aus. Salzkotten aber sicherte sich danach mit einem Dreier und vier erfolgreichen Freiwürfen den Auswärtssieg. „Das ist eine abgezockte Truppe“, musste Schwanemeier am Ende neidlos anerkennen.

Fürs Selbstbewusstsein der Telgte-Wolbeck Baskets hilft dieser tolle Auftritt, für die Tabelle nicht. Weil die Konkurrenz im Keller gepunktet hat, steht die Spielgemeinschaft nun auf dem letzten Platz. Noch liegen die Mannschaften in der Staffel 2 der 2. Regionalliga aber eng zusammen.

Telgte-Wolbeck: F. Blome (19), Sim. König (18), Patte (14), Sierra (8), Krapp (7), Woltering (7), Petrov (5), Anssari (5), Oguama (4), Burrichter.