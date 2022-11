Tom Dombrowsky spielt jetzt bei der SpVgg Bayreuth

Tom Dombrowsky hatte sich bei der SG Telgte gerade einen Stammplatz erarbeitet, da musste er den Bezirksligisten verlassen. Der 20-Jährige studiert jetzt in Bayreuth. In Oberfranken hat sich der Abwehrspieler sofort einen neuen Verein gesucht – den namhaftesten der Stadt.

Gerade hatte er sich einen Stammplatz erkämpft, da musste Tom Dombrowsky (r.) die SG Telgte verlassen. Er studiert und kickt jetzt in Oberfranken.

So viel wie in dieser Saison hatte Tom Dombrowsky noch nie in der ersten Mannschaft der SG Telgte gespielt. Er war jetzt endlich dran. „Nicht nur das, er war mittendrin“, stellt Frank Plagge, einer der beiden SG-Trainer, den Stellenwert des Abwehrspielers richtig. Dombrowsky war Stammkraft. Nicht erst nach den verletzungsbedingten Ausfällen von Jan Plagge oder Maximilian Kretzer hat er seine Chance als Innenverteidiger genutzt.