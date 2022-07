Torhungrige SG Telgte will in Staffel 7 bleiben

Sportlich gesehen ist die Einteilung der Telgter Bezirksliga-Fußballer in die Staffel 7 ein Segen. Nach einem vierten und einem zweiten Platz in den Jahren 2011 und 2012 folgte nun Rang drei. Die SG spielte in der 7 immer oben mit. Bei ihren Gastspielen in der Münsteraner Bezirksliga war das nicht immer der Fall. Nun gab es auch offiziell die Kehrtwende, der Verein strebt aktiv die Einteilung in die Staffel 7 an. Am heutigen Donnerstag gibt der Verband die Entscheidung bekannt.

