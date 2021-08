Trend bestätigen: SG Telgte beim SC Nienberge

In der ersten Runde des Kreispokals spielt die SG Telgte am Sonntag (22. August, 15 Uhr) beim SC Nienberge. Die Gäste kommen mit voller Kapelle, nur Kevin Wolf setzt noch aus. SG-Trainer Frank Busch will den zuletzt positiven Trend bestätigt sehen.

Auch Nienberge, so hat SG-Trainer Frank Busch gehört, rechne sich gute Chancen aus und wolle in die zweite Runde einziehen. Warum auch nicht gegen einen Bezirksligisten? Busch verortet den Gastgeber auf einem „guten Mittelfeldplatz“ in der Kreisliga A. „Das wird eine harte Nuss“, meint der Telgter Coach. Er möchte eine Woche vor dem Meisterschaftsstart den zuletzt positiven Trend von seinem Team bestätigt sehen. „Ich erwarte eine Top-Einstellung. Wir wollen unbedingt eine Runde weiterkommen.“ Die SG schlägt gleich mit 20 Spielern an der Feldstiege auf, einige sollen zeitgleich trainieren. Bis auf Kevin Wolf, der wegen seiner Leistenverletzung noch vorsichtshalber zuschaut, sind alle dabei.