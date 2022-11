TV Friesen Telgte gegen ASV Senden II – das nächste Bruderduell

Das Bruderduell in der Handball-Münsterlandliga ist nicht neu, hat zumindest interfamiliär aber nichts an Reiz eingebüßt. Was nur etwas blöd ist für Sebastian Seitz, Trainer des TV Friesen, und für Alexander Seitz, Coach des ASV Senden II: Sie können den jeweils anderen Übungsleiter nicht mehr überraschen. „Es gibt keine großen Geheimnisse zwischen den beiden Mannschaften“, sagt der Telgter Seitz vor dem Match am Samstag (18 Uhr) in der Dreifachhalle.

Die Sendener stehen auf Platz sieben, die Friesen auf Rang zwei. Sie setzen auch auf den Heimvorteil: In den eigenen vier Wänden haben die Telgter in dieser Saison alle vier Spiele gewonnen. Ihre beiden Niederlagen haben sie auswärts kassiert. Auch wenn sie auf Dennis Duwe, Lasse Tilbeck, wahrscheinlich auch auf Marcel Sommer und eventuell auf Kristijan Kostovski und Torwart Sebastian Austrup verzichten müssen: Der Kader ist noch groß genug.

Sebastian Seitz hat die Sendener um Regisseur Per Grünert zuletzt beim 29:17-Heimsieg gegen die DJK Eintracht Hiltrup gesehen. „Ihre Spielanlage ist unserer sehr ähnlich, mit einer offensiven 3:2:1-Deckung und immer auf Ballgewinn angelegt.“ Der Gast aus Telgte hatte während des Matches auf die beiden Kinder seines Bruders aufgepasst. Zeit genug hatte er ja für die Kleinen. Auf dem Parkett haben die Sendener nichts gezeigt, was er nicht schon kannte.