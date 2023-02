TV Friesen Telgte gegen Steinfurt nur stark in der Abwehr

Stark in der Abwehr, schwach im Angriff – so verloren die Handballerinnen des TV Friesen in der Münsterlandklasse mit 18:22 (7:8) bei der SG Handball Steinfurt II. „Mit 22 Gegentoren auswärts bin ich voll zufrieden. Damit gewinnt man normalerweise das Spiel“, bilanzierte Trainer Henning Voß. „Leider haben wir selbst zu wenig aus unseren guten Chancen gemacht, und dann wird es schwer zu gewinnen. Sehr schade, weil völlig unnötig.

Die 5:1-Deckung der Telgterinnen stand über 60 Minuten sehr stabil. Vorne sah das anders aus: Die schlechte Trefferquote trotz vieler freier Würfe und Gegenstöße war ausschlaggebend für die Niederlage. Die Gäste verwarfen auch alle vier Siebenmeter.

Nach nervösem Beginn lag das Team mit 0:4 zurück, drehte das Spiel aber zum 6:5 (25.) und später noch zum 14:12 (41.). Dann vergaben die Friesen-Damen wieder zu viele Chancen. „Wir waren eigentlich nicht unbedingt schlechter als Steinfurt“, ärgerte sich Henning Voß.

Friesen-Tore: Weißbach (6), C. Bockelmann (4), J. Zimmermann (2), Schulte (2), Münsterkötter (1), Rolf (1), Bartsch (1), L. Zimmermann (1).