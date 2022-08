TV Friesen Telgte geht zwei Tage ins Trainingslager

Zwei Wochen vorm Saisonstart geht der TV Friesen Telgte ins Trainingslager. An zwei Tagen stehen in der Dreifachhalle am Schulzentrum fünf Einheiten plus ein Testspiel auf dem strammen Programm.

Zwei Wochen vorm Saisonstart geht der TV Friesen ins Trainingslager. Am heutigen Samstag und am Sonntag stehen in der Dreifachhalle am Telgter Schulzentrum fünf Einheiten plus ein Testspiel auf dem strammen Programm. Zum Abschluss kommt am Sonntag um 15 Uhr der ASV Senden II nach Telgte, ein Konkurrent in der Münsterlandliga.

Start in bekanntem Umfeld

Friesen-Trainer Sebastian Seitz rechnet damit, dass gut 20 Spieler inklusive einiger A-Junioren dabei sind. Die Telgter starten am 4. September (Sonntag, 18 Uhr) in eigener Halle gegen die Handballfreunde Reckenfeld/Greven in die Saison. Ansonsten sollen die Heimspiele wie gewohnt samstagabends ausgetragen werden, betont Seitz.