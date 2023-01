TV Friesen Telgte gleicht bei HF Reckenfeld/Greven in letzter Sekunde aus

Die Handballer des TV Friesen sind nach dem Jahreswechsel noch nicht auf Touren gekommen. Niederlage in Kattenvenne, am Samstag ein 25:25 (13:14) in Greven – das ist die Bilanz der Telgter 2023 in der Münsterlandliga.

Die Handballfreunde Reckenfeld/Greven hätten auch gut zum ersten Mal in dieser Saison zu Hause verlieren können. Das meinte zumindest Sebastian Seitz. „Letzten Endes muss man sagen, dass das Unentschieden in Ordnung geht. Wir hatten aber auch genügend Chancen, das Spiel frühzeitig zu entscheiden“, sagte der Friesen-Trainer. 18 freie Würfe habe seine Truppe versemmelt, hatte er zusammengezählt. Nico Quadflieg, Ex-Friese im Kasten der Handballfreunde, hatte einen Sahnetag erwischt.

Rote Karte für Wichmann

Das galt aber auch auf der anderen Seite für Jan Deppe, der wegen seiner Galaform 60 Minuten durchspielte. „Er hat 40, 45 Prozent aller Bälle gehalten. Jan hat ein überragendes Spiel gemacht“, so Seitz.

Auch der Spielverlauf spricht eher dafür, dass die Punkteteilung gerecht ist. Die Telgter lagen mal mit 6:3 vorne (11.), die Gastgeber mal mit 18:14 (40.), sonst war es immer sehr eng. Den Friesen hat, vor allem in der Abwehr, die Rote Karte für Ole Wichmann (24./Torwart im Gesicht getroffen) wehgetan.

Kurios die Schlussminute: Die Gäste vertändeln beim 24:24 den Ball, kassieren sieben Sekunden vor dem Ende das 24:25 und erzielen in letzter Sekunde durch eine „Gewaltleistung“ (Seitz) von Silas Langenberg das 25:25.

TV Friesen: Deppe, Austrup – Enzner (6), Sommer (6/2), Langenberg (4), Große-Schute (3), Duwe (3), Kostovski (2), Hotte (1/1), Börger, Tilbeck, Jashari, Wichmann, Altepost, Kuschmann, Nahrup.