TV Friesen Telgte II beendet lange Pause mit einem Abendspiel

An einem Dienstagabend endet die ewig lange Pflichtspielpause des TV Friesen Telgte II. Am 8. März ist das Schlusslicht aus Kinderhaus zu Gast. Die Telgter Handballerinnen müssen sich noch etwas länger gedulden.

Die Warterei hat ein Ende: Die Friesen – hier Johannes Große-Schute (l.) und Dennis Duwe – setzen die Saison am Dienstag fort.

Die Handballer des TV Friesen Telgte II beenden die lange, lange Zeit ohne Pflichteinsatz mit einem Abendspiel in der Woche. Der Bezirksligist setzt die Saison am kommenden Dienstag (8. März) mit einem Heimauftritt gegen die zweite Mannschaft von Westfalia Kinderhaus fort. Das Match gegen den Tabellenletzten beginnt um 19.45 Uhr in der Dreifachhalle.

Mit der Partie am 13. März (Sonntag) in Ascheberg bei der HSG Ascheberg/Drensteinfurt geht es für die Telgter dann im gewohnten Wochenrhythmus bis zum 9. April weiter. Danach stehen noch die Entscheidungs- und Platzierungsspiele an. Von den wegen der Pandemie ausgefallen Begegnungen der Friesen ist jetzt nur noch das Heimspiel gegen die HSG Preußen/Borussia Münster nicht terminiert.

Die dritte Telgter Mannschaft, Tabellenführer in der 1. Kreisklasse, steigt am kommenden Sonntag (6. März, 18 Uhr) zu Hause gegen die HSG Ascheberg/Drensteinfurt II wieder in den Spielbetrieb ein.

Die Handballerinnen des TV Friesen haben noch etwas länger Pause. Das Kreisliga-Team ist erst wieder am 19. März gefordert. Die Normalrunde endet Mitte Mai. Für zwei Nachholpartien der Telgterinnen fehlt noch ein Termin. „Aber wir haben ja genügend Zeit und sind relativ flexibel“, sagt Trainer Henning Voß. Weil das letzte Punktspiel schon so lange zurückliegt, würde er gerne noch ein Testmatch bestreiten. „Einen Gegner zu finden, ist im Moment aber gar nicht so einfach, weil alle jetzt ihre Meisterschaftsspiele nachholen.“