TV Friesen Telgte II enttäuscht bei Preußen/Borussia Münster

Ganz groß hat der DHB am Sonntag in Düsseldorf den „Tag des Handballs“ zelebriert. In Münster erlebten die Ballwerfer aus Telgte zeitgleich einen Tag zum Vergessen. Der TV Friesen II sah bei der HSG Preußen/Borussia wenig Land. Die Leistung bei der 21:29 (10:15)-Niederlage trieb Trainer Sebastian Seitz tiefe Sorgenfalten auf die Stirn.

„Das war ein deutlicher Rückschritt, den ich mir nicht erklären kann“, klagte der Coach des Bezirksligisten nach dem schwachen Auftritt. Nur die beiden Torhüter und die drei Kreisläufer nahm er bei seiner Schelte aus.

Komplett den Faden verloren

Die gelungenen Angriffe und Torabschlüsse in den Anfangsminuten, auch in Unterzahl, gaben den Telgtern keine Sicherheit. „Wir haben danach komplett den Faden verloren“, so Seitz. In Führung lag seine Mannschaft nie, mit dem 3:3 (6.) hatte sie zum letzten Mal ausgeglichen. Preußen/Borussia setzte sich über 6:4 und 11:8 auf 15:10 zur Pause ab. Auf mehr als vier Tore (15:11) kamen die Gäste nach dem Wechsel nicht mehr heran. Die Münsteraner hielten ihren Vorsprung konstant auf fünf und sechs Treffer und bauten ihn in den letzten Minuten weiter aus.

„Unser Umschaltspiel war zu langsam, wir haben den Gegner immer wieder zu Tempogegenstößen eingeladen“, kritisierte Seitz. „In der Deckung fehlte die Abstimmung, wir hatten keinen Zugriff. Und vorne hat jeder für sich gearbeitet, nicht für die Mannschaft.“ Bei den Chancen in der zweiten Halbzeit habe seine Truppe den HSG-Torwart eher warmgeschossen als in Not gebracht.

„ Da kann ich mich jetzt auch nicht mehr vor die Mannschaft stellen, auch wenn es eine so junge ist. “ Sebastian Seitz

Der Übungsleiter war enttäuscht. „Da kann ich mich jetzt auch nicht mehr vor die Mannschaft stellen, auch wenn es eine so junge ist“, schimpfte er. „Jeder darf Fehler machen. Aber immer wieder dieselben Fehler machen, das stört mich gewaltig.“

In der Tabelle sind die Friesen mit 6:6 Punkten auf den vierten Platz abgerutscht. Nur die ersten drei Teams kommen in die Aufstiegsrunde, die anderen fünf in die Abstiegsgruppe. Vor dem Heimspiel am kommenden Samstag (18 Uhr) gegen den Sechsten HSG Gremmendorf/Angelmodde „muss die Mannschaft jetzt eine Reaktion zeigen“, fordert Sebastian Seitz.

TV Friesen II: Austrup, Deppe – Große-Schute (3), Duwe (3), Sommer (3/2), Duddeck (3), Enzner (2), Altepost (2), Kuschmann (2), Wichmann (1), Nahrup (1), Dieckhoff (1), Langenberg, Kostovski.