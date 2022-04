TV Friesen Telgte II fährt gelassen zum Spitzenreiter DJK Coesfeld

Im Hinspiel gegen Coesfeld lagen die Friesen, hier Silas Langenberg (am Ball), lange in Führung und verloren knapp.

Erst nicht, jetzt doch: „Die DJK Coesfeld hat ihren Wunsch um eine Spielverlegung zurückgezogen“, teilte am Freitag Sebastian Seitz mit, der Trainer des TV Friesen Telgte II. Er gastiert mit seiner Bezirksliga-Truppe nun also doch am heutigen Samstag um 15 Uhr beim Tabellenführer.

Bis dahin muss Seitz noch ein Luxusproblem lösen. Weil 19 Spieler auf seinem Personalzettel stehen, er aber nur 16 nominieren darf, müssen drei zuschauen. „Das kriegen wir schon auf die Reihe“, bleibt der Coach gelassen.

Das gilt auch für den Gegner. Die Coesfelder stehen zwar an der Tabellenspitze, haben vor zwei Wochen aber bei der HSG Gremmendorf/Angelmodde verloren – bei jenem Gegner also, bei dem die Friesen-Zweite am vergangenen Sonntag mit 27:22 gepunktet hat. Zweimal haben die Telgter nach der langen Pause wieder gespielt und zweimal gewonnen.

In der Hinrunde mussten sie sich der DJK Coesfeld mit 28:30 geschlagen geben. „Wir haben am Anfang dominiert, sind dann aber zu hektisch geworden und haben vor allem den Rückraum-Linken nicht in den Griff bekommen. Das müssen wir jetzt besser machen“, sagt Seitz. Seine Mannschaft muss sich aber erst wieder darauf einstellen, dass in Coesfeld geharzt werden darf – anders als in Telgte.