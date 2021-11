TV Friesen Telgte II feiert bei Preußen/Borussia ein Wiedersehen mit Christoph Dahlhaus

Der TV Friesen Telgte II, Tabellendritter in der Bezirksliga, spielt am Sonntag bei Preußen/Borussia Münster und am Samstag danach gegen die HSG Gremmendorf/Angelmodde – also gegen den Vierten und Fünften. Die Telgter können dem Ziel Meisterrunde ein Stück näherkommen. Sebastian Seitz hat Preußen/Borussia zuletzt beobachtet. Der Friesen-Trainer fasst zusammen: „Mannschaftlich auf ähnlichem Level wie wir, sehr starker Kreisläufer, sehr guter Rückraum. Das wird eine knappe Kiste, die Tagesform entscheidet.“ Die stimmte zuletzt bei seiner Truppe beim klaren 27:20-Sieg in Roxel. In Münster trifft die Telgter Zweite auf ihren ehemaligen Mitspieler Christoph Dahlhaus. Aus seinem (großen) Kader fehlen Seitz neun Spieler. Noch fraglich ist Johannes Große-Schute. Der Regisseur und Torjäger kann aus beruflichen Gründen nicht mehr trainieren, höchstens noch spielen.