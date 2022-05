TV Friesen Telgte II macht es noch spannend gegen ASV Senden II

Die letzten zwölfeinhalb Minuten in ihrem letzten Saisonspiel blieben die Handballer des TV Friesen II ohne eigenen Torerfolg. Der Vorsprung war aber so groß, dass die Telgter am Donnerstabend in der Dreifachhalle einen 20:19 (11:10)-Sieg gegen den ASV Senden II über die Zeit retteten. Damit ist der Familienfrieden im Hause Seitz gewahrt. Sebastian trainiert die Friesen, Alexander die Sendener, die das Hinspiel mit 27:26 gewonnen hatten.

Die Telgter Zweite beendet die Saison in der Bezirksliga auf dem dritten Platz. Sie kassierte drei Niederlagen plus eine am grünen Tisch – unverschuldet, wie die Friesen beteuern. Mit zwei Minuspunkten weniger hätten sie so viele Zähler wie Tabellenführer DJK Eintracht Coesfeld, aber den direkten Vergleich gewonnen. Für die Aufstiegsspiele wäre das egal gewesen, weil die Friesen wegen des Rückzugs der ersten Mannschaft aus der Landesliga nicht aufsteigen können. In der nächsten Saison spielt das Team als Telgte I in der Bezirksliga, die dann Münsterlandliga heißt. Über die Personalplanungen und die Zahl der Mannschaftsmeldungen beraten die Friesen in den kommenden Wochen.

Zum Abschluss gegen Senden II gingen die Gastgeber nach ausgeglichener erster Halbzeit mit 14:10 (38.) und 20:14 (48.) in Führung. „Da haben wir in der Deckung stabil gestanden“, sagte Sebastian Seitz. Auch weil die Friesen danach immer wieder mit den Schiedsrichtern haderten und immer wieder in Unterzahl spielten, kam der Gast noch mal heran. Das letzte Tor warfen die Sendener erst 17 Sekunden vor Schluss. „Wir haben den Sieg verdient“, so Seitz.

TV Friesen II: Deppe – Hotte (6/1), Langenberg (3), Kuschmann (3), Enzner (2), Kostovski (2), Wichmann (1), Große-Schute (1), Duwe (1), Sommer (1), Möllers, Tilbeck, Jashari, Altepost, Wessels.