TV Friesen Telgte II zeigt gegen Preußen/Borussia Münster Moral

Unentschieden endete das Spitzenspiel zwischen dem TV Friesen Telgte II und der HSG Preußen/Borussia Münster. Die Gastgeber zeigten Moral und holten in der Schlussphase einen Vier-Tore-Rückstand auf.

Lukas Nahrup setzt sich in dieser Szene kraftvoll gegen die Gäste-Abwehr durch.

Acht Minuten vor Schluss sah es so aus, dass der TV Friesen Telgte II im vierten Spiel 2022 die erste Niederlage kassiert. Mit vier Toren lagen die Gastgeber am Dienstagabend im Spitzenspiel der Handball-Bezirksliga gegen Preußen/Borussia Münster zurück. Doch die Friesen kämpften sich vor über 70 Zuschauern in der Dreifachhalle wieder zurück, ließen nur noch einen Gegentreffer zu und holten beim 24:24 (13:11) einen Punkt.

„Ich bin mega stolz, dass sich die Mannschaft nach dem Time-out so zusammengerissen hat, vor allem in der Abwehr“, sagte Trainer Sebastian Seitz. „Unterm Strich ist es ein gerechtes Ergebnis. Wir haben uns gut präsentiert und uns mit dem Unentschieden belohnt.“

Lange verlief das Nachholspiel ausgeglichen. Zur Halbzeit lagen die Telgter mal mit 13:11 in Führung, sie konnten sich aber ebenso wenig absetzen wie die Münsteraner. Die schienen dann mit ihren Toren zum 21:19, 22:19 und 23:19 drei Wirkungstreffer gelandet zu haben. Die Hausherren gingen aber nicht zu Boden, sondern antworteten durch Dennis Duwe, Kristijan Kostovski und dem zweimal sehr energischen Johannes Große-Schute zum 23:23. Nach dem erneuten Rückstand behielt Marcel Sommer bei seinem Siebenmeter zum 24:24 eine halbe Minute vor Schluss die Nerven.

Friesen II: Schwertner, Deppe – Duwe (6), Sommer (5/1), Enzner (3), Hotte (2), Kostovski (2), Große-Schute (2), Wessels (2), Jashari (1), Nahrup (1), Wichmann, Altepost, Möllers.