TV Friesen Telgte ist Favorit beim Schlusslicht in Ascheberg

Beim Tabellenletzten der Münsterlandliga treten die Handballer des TV Friesen am Sonntag um 18 Uhr an. Das Hinspiel gewannen die Telgter mit 49:16. „Damals haben wir gegen die halbe A-Jugend und zweite Mannschaft gespielt“, erinnert sich Coach Sebastian Seitz. „Ich nehme das nicht als Gradmesser. Wir reisen als Favorit an, aber in Ascheberg ist immer ordentlich Publikum und das sitzt nahe am Spielfeld. Die HSG klammert sich an den letzten Strohhalm, da müssen wir erst mal gewinnen.“

Seit dem ersten Vergleich der beiden Mannschaften hat sich beim sonntäglichen Gegner einiges verändert. Trainer Jörg Kriens hat das Handtuch geworfen. Bis zum Saisonende übernehmen Spieler aus dem Team das Coaching, vorwiegend Matthias Lohmann. Im Sommer wird dann Alexander Kramm neuer Übungsleiter.

Lukas Nahrup kehrt ins Spieltagsaufgebot der Friesen zurück. Verzichten müssen die Emsstädter auf Lukas Börger (Schulterprobleme). Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Mitwirken des erkrankten Marcel Sommer.