TV Friesen Telgte kassiert entscheidende Gegentore in Kattenvenne in Überzahl

Der TV Friesen Telgte verlor bei der zweiten Mannschaft der HSG Kattenvenne/Lengerich II mit 28:30. Bitter: In der letzten Minute spielten die Friesen beim Stand von 28:28 in Überzahl und kassierten noch zwei Treffer.

Im letzten Spiel der Hinrunde haben die Handballer des TV Friesen ihre dritte Niederlage kassiert – zum dritten Mal auswärts. Die Telgter verloren am Samstagabend bei der HSG Kattenvenne/Lengerich II mit 28:30 (13:13). Sie beenden die erste Halbserie auf dem dritten Platz in der Münsterlandliga.

Die letzte Minute war der Horror für die Gäste in Kattenvenne. Silas Langenberg traf 57 Sekunden vorm Ende zum 28:28 und die Hausherren bekamen eine Zwei-Minuten-Strafe. In Unterzahl aber erzielten sie das 29:28 und mit der Schlusssirene noch das 30:28. „Kattenvenne hat es gut gemacht, keine Frage. Wir haben aber nicht die Leistung abgerufen, die wir in der Lage sind zu bringen“, sagte Friesen-Trainer Sebastian Seitz, der krank zu Hause bleiben musste und das Match auf dem Bildschirm live verfolgte. In der Halle wurde er von Dirk Horn und Frank Börger vertreten.

In der letzten Minute habe in Überzahl in der Abwehr die Abstimmung nicht gepasst, so Seitz. „In der Schlussphase und generell im ganzen Spiel haben wir den Ball zu wenig laufen lassen, haben zu wenig gespielt, im gebundenen Angriff zu wenig Tempo gemacht und wir hatten eine ganze Reihe von Fehlwürfen.“

Den Telgtern gab auch die 5:1-Führung keine Sicherheit. Kattenvenne kam wieder zurück, die Partie blieb ausgeglichen mit wechselnden Führungen.

TV Friesen: Austrup, Deppe – Hotte (6/5), Enzner (5), Langenberg (4), Duwe (4), Börger (3), Jashari (3), Wichmann (1), Große-Schute (1), Nahrup (1), Tilbeck, Altepost, Kerstiens, Kuschmann, Wessel.