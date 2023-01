TV Friesen Telgte macht „kleine Fehler“ und verliert bei Borussia Darup

In einem kurzfristig zum Jahresbeginn angesetzten Nachholspiel verlor der TV Friesen Telgte bei Borussia Darup mit 24:27. Henning Voß war nicht enttäuscht. „Kleine Fehler“ hätten das Match entschieden, so der Friesen-Trainer.

Kurz nach dem Jahreswechsel waren die Handballerinnen des TV Friesen schon wieder in einem Meisterschaftsspiel gefordert. Am Dienstagabend verloren die Telgterinnen die kurzfristig angesetzte Nachholpartie in der Münsterlandklasse bei Borussia Darup mit 24:27 (13:15). „Mit dem Spiel an sich bin ich ganz zufrieden. Es haben alle gekämpft und am Schluss haben kleine Fehler das Spiel entschieden“, bilanzierte Trainer Henning Voß.

Das enge und kampfbetonte Match blieb bis zur 40. Minute ausgeglichen. Die Friesen-Damen standen in der Deckung sicher mit ihrer 5:1-Formation und blieben im Angriff geduldig. Nur wegen „einiger Flüchtigkeitsfehler“, so Voß, lagen sie zur Pause mit zwei Toren in Rückstand.

Nach dem 18:18 (39.) setzte sich Darup entscheidend ab. „Wir habe etwas zu früh abgeschlossen und hatten etwas Pech im Abschluss“, sagte Voß. Nach einem Kopftreffer musste die bis dahin sehr starke Friesen-Torfrau Merle Koch ausgewechselt werden. Ihre Teamkolleginnen kämpften aber bis zum Schluss.

Jetzt haben die Telgter Handballerinnen wieder Pause bis zum 15. Januar (Sonntag). Dann spielen sie um 18 Uhr bei Tabellenführer HSG Preußen/Borussia Münster.

Friesen-Tore: J. Zimmermann (7/4), Weißbach (7), Befeldt (3), Neugebauer (2), Münsterkötter (2), C. Bockelmann (2), Szameit (1).