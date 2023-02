TV Friesen Telgte nach der Pause chancenlos beim SC Hörstel

Bis kurz nach der Halbzeit durfte der TV Friesen Telgte darauf hoffen, beim heimstarken SC Hörstel zu punkten. Daraus wurde aber nichts. Die Gäste verloren am Ende sehr deutlich mit 23:33.

Co-Trainer Kristijan Kostovski war in Hörstel der Hauptverantwortliche auf der Telgter Bank.

Bei dieser schweren Aufgabe saß Kristijan Kostovski für den beruflich eingespannten Chefcoach Henning Voß auf der Friesen-Bank. Der Co-Trainer sah einen ausgeglichenen Beginn (5:6 nach elf Minuten), ehe die Gäste nach einigen leichten Ballverlusten mit 6:12 in Rückstand gerieten (18.). Die Friesen-Damen kassierten einige Zwei-Minuten-Strafen und zeigten nicht immer die nötige Aggressivität in der Deckung, kämpften sich aber auf vier Tore zur Pause heran.

Nach der dritten Zeitstrafe für Abwehrchefin Denise Befeldt (35.) nutzte Hörstel die Phase, in der sich die Telgterinnen neu sortieren mussten, um auf 21:13 davonzuziehen. Den Vorsprung verwalteten die Gastgeberinnen sicher, gefährlich nah kam das Kostovski-Team nicht mehr heran.

Am kommenden Samstag erwartet der TV Friesen um 16 Uhr in der Dreifachhalle den SC Falke Saerbeck – und damit in einem Kellerduell den punktgleichen Tabellennachbarn.