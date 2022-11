TV Friesen Telgte steigert sich in Havixbeck nach der Standpauke

Bei seiner Halbzeitansprache wählte Henning Voß die harte Tour. Es wurde laut in der Kabine, ausnahmsweise. „Das passiert bei mir sehr selten“, sagte der Trainer der Telgter Handballerinnen fast schon entschuldigend. Dass er seine Mannschaft zusammenfaltete, war nach „katastrophalen“ (O-Ton Voß) ersten 30 Minuten alternativlos.

Die klaren Worte wirkten. Die Frauen des TV Friesen kassierten bei Schwarz-Weiß Havixbeck mit 20:22 (4:12) zwar die dritte Niederlage im vierten Spiel der Münsterlandklasse. Sie zeigten im zweiten Durchgang aber ein ganz anderes Gesicht und hätten fast sogar noch gepunktet.

Daran war nach der ersten Hälfte nicht zu denken. „In der Abwehr keinen Zugriff, keine Abstimmung und im Angriff überhastet und unkonzentriert – und das gegen einen nicht überragenden Gegner. Kurz zusammengefasst: Es war schlecht“, bilanzierte Voß. Also holte er in der Pause zum verbalen Rundumschlag aus.

Das half. „Mit der Umstellung auf eine 5:1-Deckung und dem neuen Kampfgeist kam Havixbeck nicht mehr klar“, so der Friesen-Coach. Sein Team versuchte alles, holte zum 16:17 auf (52.), geriet dann aber zweimal in Unterzahl und mit 16:20 in Rückstand. „Auf die Leistung in der zweiten Halbzeit können die Mädels stolz sein“, lobte Voß.

Friesen-Tore: C. Bockelmann (7/4), Weißbach (4/2), Schulte (4), J. Zimmermann (2), Befeldt (1), Imfeld (1), L. Zimmermann (1).