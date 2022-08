TV Friesen Telgte verliert 28:29 gegen ASV Senden II

Vier Einheiten an zwei Tagen für alle, eine zusätzliche für die Torhüter und ein Testspiel: Die Männer des TV Friesen haben sich in einem zweitägigen Trainingslager in Telgte in Schuss gebracht. Gegen den ASV Senden II verloren sie mit 28:29.

Vier Einheiten an zwei Tagen für alle, eine zusätzliche für die Torhüter und ein Testspiel: Die Männer des TV Friesen haben sich in einem zweitägigen Trainingslager in Telgte in Schuss gebracht. „Wir haben gut gearbeitet, alle haben gut mitgezogen – alles in allem würde ich das Wochenende als Erfolg bezeichnen“, bilanziert Übungsleiter Sebastian Seitz. Er verfällt nicht in Euphorie, weil zum Abschluss am Sonntagnachmittag gegen den ASV Senden II noch nicht alles in allen Phasen der Partie funktionierte. Die Friesen verloren gegen den Konkurrenten aus der Münsterlandliga mit 28:29 (15:13). „Das Wochenende war anstrengend, und das hat man in dem Spiel dann auch gemerkt“, so Seitz. Am kommenden Wochenende hat die Mannschaft frei. Die Meisterschaft beginnt für den TV Telgte am 4. September (Sonntag, 18 Uhr) zu Hause gegen HF Reckenfeld/Greven.