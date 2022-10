TV Friesen Telgte will sich quälen in Emsdetten

Nach der ersten Niederlage in dieser Saison ist der TV Friesen Telgte bei der dritten Mannschaft des TV Emsdetten gefordert. „Eine abgezockte Truppe“, sagt Trainer Sebastian Seitz. Er verlangt, dass sich sein Team quält – diesmal von Anfang an.

In Havixbeck musste der TV Friesen am Sonntag nach zuvor fünf Siegen mit 35:41 die erste Niederlage in der neuen Münsterlandliga hinnehmen. Das sind die Lehren, die Trainer Sebastian Seitz vor dem Gastspiel am Sonntag (13 Uhr) beim TV Emsdetten III daraus zieht: „Wir müssen besser verteidigen. Müssen mehr Bereitschaft zeigen, uns zu quälen – diesmal von Anfang an. Und wir müssen im Angriff kühlen Kopf bewahren.“ Das gilt umso mehr, weil auf die Telgter „eine abgezockte Truppe“ wartet, so Seitz. „Wir werden mit Sicherheit gegen eine defensive Deckung agieren müssen, wahrscheinlich gegen eine 6:0-Abwehr.“ Eric Altepost und Lars Enzner können nicht mithelfen, die zu knacken. Beide sind im Urlaub. Weiterhin fehlt Dean Wessel. Marcel Sommer, Johannes Große-Schute und Ole Wichmann sind angeschlagen, aber einsatzfähig.