TV Friesen Telgte zieht gegen Havixbeck die Lehren aus dem Hinspiel

Der TV Friesen Telgte ließ sich nicht noch einmal von SW Havixbeck überrumpeln. Souverän gewann das Team in eigener Halle mit 29:17. In der zweiten Halbzeit ließen die Telgter nur sieben Gegentore zu.

Mit dem siebten Feldspieler hatte Schwarz-Weiß Havixbeck den TV Friesen im Hinspiel überrumpelt und mit 41:35 gewonnen. Das war im sechsten Saisonspiel die erste Niederlage für die Telgter. Sie haben daraus ihre Lehren gezogen.

Am Samstagabend versuchten es die Havixbecker in den Anfangsminuten wieder mit dem taktischen Kniff, im Angriff in Überzahl zu spielen – ließen es nach wenigen Minuten wegen drohender Erfolglosigkeit aber bleiben. „Wir haben ihnen früh gezeigt, dass sie das hier heute nicht machen müssen“, freute sich Trainer Sebastian Seitz.

Zwei Serien ausgebaut

Auch sonst waren die Gäste in der Offensive nicht sonderlich erfolgreich. Zu stabil standen die Friesen, feierten mit dem souveränen 29:17 (14:10) den fünften Sieg in Folge. Die diesmal nur knapp 100 Zuschauer sahen im neunten Heimspiel den neunten Sieg. Zumindest für 24 Stunden stand Telgte an der Tabellenspitze der Münsterlandliga.

Nach dem 3:3 setzten sich die Gastgeber in der ersten Halbzeit über 6:3 und 9:5 auf 14:9 (28.) ab. Rundum überzeugend war die Vorstellung aber (noch) nicht, vor allem nicht im Positionsangriff und im Torabschluss. Das sah in den zweiten 30 Minuten besser aus.

„ Langsam wird es so, wie ich mir das vorstelle. “ Sebastian Seitz

Angeführt vom zehnfachen Torschützen Kristijan Kostovski sorgten die Telgter mit dem 23:14 gut zehn Minuten vor Schluss schon für klare Verhältnisse. Im zweiten Durchgang ließ das Team nur sieben Gegentore zu. „Basti Austrup hat im Tor eine richtig gute Leistung gezeigt, auch Jan Deppe war in der ersten Halbzeit ja nicht schlecht“, sagte Seitz. „Dass wir mit diesem jungen Torhüter-Gespann in den letzten Spielen so wenige Tore bekommen haben, ist aller Ehren wert. Auch ihre Vorderleute machen einen richtig guten Job. Langsam wird es so, wie ich mir das vorstelle.“

Ole Wichmann verletzt

Der Telgter Trainer lobte neben den Keepern und Kostovski auch Silas Langenberg. Und die beiden jungen Schiedsrichter: „Sie haben das alles souverän geregelt.“ Auch die Verletzung am Fuß von Ole Wichmann machte aus dem schönen keinen bitteren Abend, weil sich die Blessur als wohl nicht so gravierend wie befürchtet herausstellte.

TV Friesen: Deppe, Austrup – Kostovski (10/3), Langenberg (4), Kerstiens (3), Duwe (3), Jashari (2), Große-Schute (2), Kuschmann (2), Enzner (1), Nahrup (1), Wessel (1), Steinkamp, Tilbeck, Wichmann, Rolf.