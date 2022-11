U 13-Mädchen der SG Telgte gewinnen Blitzturnier

Mit gleich zwei Mannschaften traten die U 13-Mädchen der SG Telgte beim heimischen Blitzturnier gegen die Aufgebote vom TuS Hiltrup, SG Gremmendorf und SV Rinkerode an. „Da wir mittlerweile 20 begeisterte Fußballmädchen aus den Jahrgängen 2010 und 2011 haben, haben wir uns entschieden einen Alt- und einen Jungjahrgang ins Turnier zu schicken“, so der Trainer Daniel Röder in einer Pressemitteilung. Während sich der Jungjahrgang mit den älteren Teams gute Spiele lieferte und gegen den TuS Hiltrup sogar einen Sieg errang, holte sich der Altjahrgang mit tollen Kombinationen und herausgespielten Toren souverän den Turniersieg. Mit vier Siegen und 16:0 Toren haben die Mädels gezeigt, was in ihnen steckt. Gemeinsam wurde ausgiebig bei traumhaftem Wetter gefeiert.