UBC Münster II viel zu treffsicher für die SG Telgte-Wolbeck

In Münster war nichts zu holen: Mit 66:96 (31:59) haben die Basketballer der SG Telgte-Wolbeck ihre Partie bei der Reserve des UBC verloren. Es war die dritte Niederlage für die Baskets, die Top-Teams der 2. Regionalliga sind erst mal abgearbeitet.

„Das war deutlich“, fasste Marc Schwanemeier, Trainer der heimischen Korbjäger, die Partie in Münster zusammen. Der mit ehemaligen Pro-B-Spielern besetzte UBC II spielte seine Stärken in allen Bereichen aus und war vor allem von der Drei-Punkte-Marke sicher. „Da hatten die eine unheimlich gute Quote“, meinte Schwanemeier mit einem Blick in die Statistik. Insgesamt 16 Dreier verbuchten die Münsteraner, allein zehn davon in der ersten Halbzeit. Und auch unterm Korb war der UBC treffsicher. „Die haben in dieser Phase alles getroffen, das ist schwer zu verteidigen“, so Schwanemeier.

Gutes Spiel von beiden Seiten

Immerhin hielt sein Team im ersten Viertel mit. 7:7 stand es nach drei Minuten, und auch beim 16:15 (7.) waren die Baskets noch dran. „Das war ein gutes Spiel von beiden Seiten“, meinte der SG-Coach. Nur gegen die Trefferquote des UBC waren die Telgter machtlos. Im zweiten Viertel verloren sie die Spannung, der Rückstand vergrößerte sich in kurzer Zeit auf 31:59 .

In der zweiten Hälfte fanden die SG Telgte-Wolbeck Baskets wieder ihr Spiel und zwangen den UBC mit einem 7:0-Lauf zu einer Auszeit. Der drehte jetzt noch einmal auf und zog auf 85:53 davon. Im letzten Viertel passierte nicht mehr viel, es blieb bei dem Abstand.

„Wir haben jetzt gegen die drei Teams von oben gespielt“, ordnete Schwanemeier den Saisonstart ein. Jetzt kommen die Gegner, gegen die die SG punkten kann und will.

Telgte-Wolbeck: Schmidt (14), Patte (12), Krapp (10), Simon König (7), D. Blome (7), F. Blome (6), Anssari (4), Burrichter (2), Buckermann (2), A. Krone (2), Ahmedin, Diaby.