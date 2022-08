Unbeeindruckt gewinnt SG Telgte gegen VfL Wolbeck

Als wenn nichts gewesen wäre. Offenbar unbeeindruckt vom Hals-über-Kopf-Abschied ihres Trainers Mario Zohlen in der vergangenen Woche gewannen die Bezirksliga-Fußballer der SG Telgte zum Saisonauftakt nach einem Rückstand mit 3:1 (2:1) gegen den VfL Wolbeck. Verunsichert? Nicht die Bohne. Die Gastgeber zeigten am Sonntag im Jugendstadion zwar keine glanzvolle, aber eine sehr disziplinierte Vorstellung. „Ja, die Mannschaft hat das alles super verpackt“, sagte Frank Plagge. Der Sportliche Leiter der SG coacht das Team bis auf Weiteres gemeinsam mit seinem Sohn, den spielenden Co-Trainer Jan Plagge.

Die Telgter kamen sofort in die Partie. „Wir haben gut hinten rausgespielt und konnten uns immer wieder Überzahlsituationen schaffen“, so Frank Plagge. Nach einem Fehler geriet die SG aber Mitte der ersten Halbzeit in Rückstand. „Das hat am Spiel nichts geändert, es gab keinen Bruch“, lobte der Interimscoach. Innerhalb von drei Minuten drehten die Hausherren den Rückstand. Nach einem Foul an Niclas Tewes verwandelte Kapitän Martin Röös den Elfmeter zum 1:1 (34.). Dann stand Arbnor Jashari am langen Pfosten frei und nickte den Ball zum 2:1 ein (36.).

In der zweiten Halbzeit drängte Wolbeck auf den Ausgleich, blieb aber ungefährlich. „Wir haben keine Chancen zugelassen, wir sind nicht unter Druck geraten. Wir haben vieles gut wegverteidigt“, so Plagge. Auf der anderen Seite war aber auch der Ex-Telgter Sebastian Mende im VfL-Kasten beschäftigungslos.

Das änderte sich. Rückkehrer Joao Moreira, gerade eingewechselt, wurde im Strafraum freigespielt und traf aus zehn Metern zum 3:1 (74.). Kurz danach zwang Jashari Mende mit einem Kopfball zu einer Glanzparade. Telgte war dem 4:1 in der Schlussphase näher als Wolbeck dem Anschlusstreffer.

Am kommenden Sonntag wartet das nächste Nachbarschaftsduell auf die SG. Dann geht es zum TuS Freckenhorst, der am Sonntag zum Saisonstart bei Aufsteiger VfL Kamen mit 1:3 verlor.

SG: Kersten – Hagedorn (68. Schwienheer), Kretzer, Plagge, Krasniqi (73. Hitchcock) – Röös, Lubeseder, Wolf (78. Bemben), Tewes (73. Moreira) – Droste, Jashari (87. Malaj). Tore: 0:1 Deckert (21.), 1:1 Röös (34./Foulelfmeter), 2:1 Jashari (36.), 3:1 Moreira (75.).