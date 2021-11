Unterhaltsamer Torreigen mit Happy End für SG Telgte

Die Fußballerinnen der SG Telgte rangierten nach ganz schlechter Saisonauftaktphase auf dem vorletzten Platz der Landesliga. Inzwischen haben sie als Tabellenvierter sogar Anschluss an Spitzengruppe gefunden. Am Sonntag gegen GW Amelsbüren wurde ein Torreigen mit Happy End aufgeführt.

Die Telgter Landesliga-Fußballerinnen schwimmen weiterhin auf einer Woge des Erfolges. Im Heimspiel gegen GW Amelsbüren landeten sie beim 4:3 (2:2) bereits den fünften Saisonsieg. Nach miserablem Start und Platz zehn nach der Auftaktphase haben sie sich inzwischen auf den vierten Rang vorgearbeitet.

„Für uns war es ein schöner Abschluss der Hinrunde“, freute sich Coach Sebastian Wende. „Plötzlich haben wir 16 Punkte, sind oben dran und keiner weiß warum.“ Das nächste Meisterschaftsspiel steht für die SG erst am 6. März an, da sie am letzten Spieltag der Hinserie spielfrei ist.

Wie schon so häufig in den vergangenen Wochen bekamen die Zuschauer ein unterhaltsames und torreiches Match zweier Teams auf Augenhöhe zu sehen. „Amelsbüren hatte Feldvorteile, wir waren teilweise zu passiv“, bilanzierte Wende. Dann gingen die Gastgeberinnen in der 12. Minute durch einen Weitschuss von Maeva Jocksch mit 1:0 in Führung. Franziska Michel (20.) glich diese aus. Sarah Fipke brachte die SG mit einem feinen Dropkick (27.) wieder in Front, ehe Luisa Wünnemann (44.) den 2:2-Gleichstand herbeiführte.

In der 57. Minute hatten die Gäste durch Lea Kohlmann sogar kurzzeitig die Nase vorne, ehe Alexandra Füchtenbusch (62.) nach einem Fipke-Pfostenschuss zum 3:3 einschob. Zuvor hatte schon Selin Baysal das Aluminium getestet. Das war es aber immer noch nicht: Jocksch (75.) blieb es vorbehalten, für ein Happy End aus Sicht der Gastgeberinnen zu sorgen. „Kompliment an meine Mannschaft, wie sie sich immer wieder gefangen hat und nach miesem Saisonstart so in die Spur gefunden hat“, so Wende.

SG-Frauen: Heinker – Mors, Rüter, Osthues – S. Baysal, Plagge, Krcic, Jocksch, Fipke – Honermann, Füchtenbusch. Tore: 1:0 Jocksch (12.), 1:1 Michel (20.), 2:1 Fipke (27.), 2:2 Wünnemann (44.), 2:3 Kohlmann (57.), 3:3 Füchtenbusch (62.), 4:3 Jocksch (75.)