Verbandsliga-Teams der SG GW Telgte feiern wichtige Siege

Im Saison-Endspurt und in der heimischen Tennishalle in Ostbevern drehen die Damen 40 und Herren 40 der SG Grün-Weiß Telgte noch einmal richtig auf. Beide Mannschaften feierten am Sonntag wichtige Siege auf dem Weg zum doppelten Klassenerhalt in der Verbandsliga.

Nach dem 5:1-Erfolg gegen die TSG Herford haben die Männer den Ligaverbleib selbst in der Hand. Ihnen reicht beim Showdown am 26. Februar zu Hause gegen den Tabellennachbarn TC 22 Rheine ein Unentschieden.

Sebastian Dräger verlor an Position vier sehr knapp mit 4:6, 6:1, 6:10. In den anderen Einzeln gewannen mit guten Leistungen jeweils in zwei Sätzen Marcus Kröger (6:0, 7:5), Rüdiger Kexel (6:1, 6:2) und Sascha Bartz (6:1, 6:4). Weil es 3:1 für die Grün-Weißen stand, verzichteten die Herforder auf die Doppel. Selbst mit einem 3:3 hätten sie den Klassenerhalt nicht mehr schaffen können.

Die Damen 40 dürfen noch zweimal in Ostbevern spielen. Mit dem 4:2 gegen den TuS Ende, ihrem ersten Sieg in der Winterrunde, haben sie den Abstiegsplatz verlassen. Nach den Einzeln führten die Telgterinnen mit 3:1. Sandra Geßmann spielte konsequent (6:1, 6:0), Franziska Krimpmann verlor unglücklich (4:6, 6:4, 8:10), ehe Franziska Schütze (6:2, 6:2) und Susanne Borkmann im Spitzeneinzel (6:2, 6:3) überzeugend gewannen.

In den Doppeln machten Borkmann/Schütze (6:0, 6:1) den vierten Punkt perfekt. Geßmann/Krimpmann verloren deutlich (0:6, 1:6).