Verbandsligisten der SG GW Telgte machen den Anfang

Die Senioren-Teams in der Verbandsliga sind die Ersten. Die Damen 40 und die Herren 40 der SG Grün-Weiß Telgte starten an diesem Wochenende in die Tennis-Wintersaison.

Die Frauen gastieren am Samstag (15 Uhr) beim TC Rot-Weiß Höxter. Das letzte Duell vor zwei Jahren – im vergangenen Winter ist die Hallenrunde wegen Corona komplett ausgefallen – endete 3:3. „Die Auslosung hat uns durchweg sehr starke Gegner beschert, sodass unser Saisonziel eigentlich nur der Klassenerhalt sein kann“, erklärt GW-Mannschaftsführerin Karin Meier. Aus der Verbandsliga-Gruppe mit fünf Mannschaften steigt eine ab.

Bei den Telgter Herren 40 gehen am Saisonende gleich drei der sieben Teams runter. „Wir versuchen, irgendwie in der Liga zu bleiben. Das ist unser klares Ziel“, sagt die Nummer eins Rüdiger Kexel. Marcus Kröger vom TC Handorf spielt in der Winterrunde wieder für die Grün-Weißen. Die Truppe beginnt am Samstag (16 Uhr) beim TC Iserlohn. „Da waren wir noch nie, die Mannschaft kennen wir gar nicht“, so Kexel. „Ich hoffe auf ein 3:3. Das wäre auf jeden Fall ein guter Start für uns.“