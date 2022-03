Viele Fragezeichen bei den Frauen der SG Telgte

Mit welchem personellen Aufgebot das Telgter Frauenteam (Landesliga) am Sonntag um 13 Uhr gegen Union Wessum antritt, konnte Coach Sebastian Wende am Freitagnachmittag noch gar nicht abschätzen. „Wir haben zwei Corona-Fälle und möglicherweise begeben sich ja auch noch weitere Spielerinnen in Selbst-Isolation.“ Definitiv fehlen wird Franziska Rüter, die aufgrund ihrer Bänderverletzung nicht einsetzbar ist. „Die Situation ist nicht schön. Wir werden wieder auf Spielerinnen aus der zweiten Mannschaft zurückgreifen müssen, aber selbst ein Spielausfall ist nicht ausgeschlossen.“ Der Tabellenvierte aus Wessum gab zuletzt überraschend zwei Zähler gegen Oeding (2:2) ab. Auch in Wessum scheint die Pandemie zu personellen Problemen geführt zu haben.