Viele junge Sportler erstmals beim Wettkampf dabei

Die Teilnehmer(innen) an den Vereinsmeisterschaften des TV Friesen.

Am Sonntag fanden in Telgte die Vereinsmeisterschaften der Leichtathleten des TV Friesen statt. Bei sommerlichen Temperaturen gingen rund 50 Athleten an den Start. Für viele der jungen Teilnehmer war es der erste Wettkampf überhaupt. Corona hatte auch bei den Leichtathleten für eine fast zweijährige Wettkampfpause gesorgt.

Die Jüngsten (Jahrgang 2015 und jünger) starteten beim Weitsprung, Ballwurf, 30 Meter Sprint und zum Abschluss mit dem 800-Meter-Lauf. Unter großem Beifall der Eltern und Geschwister absolvierten sie alle Disziplinen mit viel Eifer und Spaß. „Es war uns besonders wichtig, dass die Kinder ihren ersten Wettkampf als positives Erlebnis in Erinnerung behalten,“ betonten die Trainerinnen Melanie Wodäge und Katrin Schwarte.

Nach der Siegerehrung, bei der es für alle Medaillen und Urkunden gab, gingen die stark besetzten Jahrgänge 2014 bis 2011 in den gleichen Disziplinen an der Start. Durch die Spende des Architekturbüros Frye konnten die Telgter eine Zeitmessanlage für diese Meisterschaften ausleihen, so dass die Laufdisziplinen ab dieser Altersklasse elektronisch gemessen wurden. Der Startschuss mit der Pistole war dabei für viele Kinder ein besonderes Erlebnis.

Nach dieser großen Gruppe mit über 30 Kindern wurde es anschließend etwas ruhiger. Bei dem Jahrgängen 2010 bis 2008 starteten lediglich vier Sportler bei diesem internen Wettkampf.

Ludger Dahlmann, Leiter der Leichtathletikabteilung, zog eine durchweg positive Bilanz. „Die Kinder haben tolle Ergebnisse erzielt. Auch dank der vielen Helfer waren die Vereinsmeisterschaften 2022 ein rundum gelungenes Event.“ Die nächsten Wettkämpfe stehen derweil schon vor der Tür. Dies sind die Münsterlandmeisterschaften in Greven, die westfälischen Titelkämpfe in Bergisch Gladbach und das Schülersportfest in Rheine.

Die Ergebnisse, die die Teilnehmer erzielt haben, können auch für das Sportabzeichen verwandt werden. Seit ein paar Wochen bietet Dahlmann das Sportabzeichen-Training wieder mittwochs um 18 Uhr am Sportplatz des Schulzentrums für jedermann an.