Vier erste Plätze für den TV Friesen Telgte

In der Leichtathletik-Halle in Dortmund starteten für Telgte (v.l.) Lila Ludwig, Hannah Knüfer, Christian Schwarte und Till Niesing

Mit vier Siegen kehrten die Leichtathleten des TV Friesen Telgte vom Schüler-Jugendsportfest in Dortmund zurück. Christian Schwarte gewann dreimal, Hannah Knüfer belegte den ersten Platz über 60 Meter Hürden.

Der TV Friesen ging mit sechs Athletinnen und Athleten an den Start. Nach anfänglichem Chaos, bedingt durch einen kurzfristig geänderten Zeitplan, „zeigten unsere Aktiven gute Nerven und sorgten für sehr gute Ergebnisse und vordere Platzierungen“, sagte Friesen-Abteilungsleiter Ludger Dahlmann-Plagge.

Erster Versuch ist der beste

Herausragend war der Auftritt des 13-jährigen Christian Schwarte, der in seiner Altersgruppe dreimal auf Platz eins landete. Im Weitsprung sicherte er sich bereits im ersten Versuch mit 4,40 Meter die Führung und behielt diese bis zum Ende. Über die 60-Meter-Strecke verbesserte er sich auf 8,81 Sekunden und lag damit im Ziel ganz vorne, ebenso wie über 60 Meter Hürden. In dieser Disziplin siegte Schwarte mit persönlicher Bestleistung von 11,62 Sekunden.

Den Sprung auf Rang eins schaffte auch die zwölfjährige Hannah Knüfer über 60 Meter Hürden. Bei ihrem ersten Start in dieser Disziplin siegte sie in 12,41 Sekunden. Mit Platz zwei über 60 Meter in 9,04 Sekunden und Rang drei im Weitsprung mit 3,88 Meter vervollständigte sie ihre Treppchen-Plätze-Sammlung. Hinzu kam der fünfte Rang über 800 Meter in persönlicher Bestzeit von 3:06,78 Minuten.

„ »Eine hervorragende Leistung für den ersten Wettkampf.« “ Ludger Dahlmann-Plagge

Erstmals für den TV Friesen starteten die zehnjährigen Lila Ludwig und Till Niesing. Beeindruckt von der Leichtathletik-Halle in Dortmund, begannen sie ihre drei Wettkämpfe trotzdem ohne große Nervosität.

Ludwig erlief sich über 800 Meter in 3:26,43 Minuten den zehnten Platz. Im Weitsprung mit über 50 Teilnehmern kam sie mit 2,99 Meter auf Rang 17. Die 50 Meter beendete sie als 16. ihrer Altersgruppe in 9,15 Sekunden. Niesing schaffte in allen drei Disziplinen den Sprung unter die besten Zehn. „Eine hervorragende Leistung für den ersten Wettkampf“, lobte Dahlmann-Plagge. Über 50 Meter wurde Niesing Sechster in 8,87 Sekunden, im Weitsprung Achter mit 3,00 Meter und über 800 Meter Neunter in 3:22,57 Minuten.

Die Jugendlichen Eva Weßendorff und Franziska Pelkmann absolvierten in Dortmund die 800 Meter. Weßendorff kam als Sechste in 2:54,17 Minuten erstmals unter drei Minuten ins Ziel, knapp hinter Pelkmann, die den vierten Platz erreichte in 2:43,63 Minuten.

„Von den anfänglichen organisatorischen Schwierigkeiten haben sich unsere Starterinnen und Starter wenig beeindruckt gezeigt und für einen ausgezeichneten Beginn der Saison 2023 gesorgt“, lautete die Bilanz von Dahlmann-Plagge.