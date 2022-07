Vier Maffenbeier-Treffer beim Telgter 6:3-Erfolg in Gelmer

Die Fußballer der SG Telgte haben ihr zweites Vorbereitungsmatch gewonnen. Ein Akteur erzielte in Gelmer gleich vier Treffer.

Jo Maffenbeier gelangen in Gelmer vier Treffer.

Die SG Telgte hat ihr zweites Vorbereitungsmatch mit 6:3 (2:1) bei GW Gelmer gewonnen. Jo Maffenbeier brachte seine Farben dabei frühzeitig in Führung (13./33.) und erzielte insgesamt vier Treffer gegen den Bezirksligisten aus Münster. Die weiteren Torerfolge für die Elf von Coach Mario Zohlen gelangen Thomas Hitchcock (59.) und Maximilian Kretzer (82.). „Gegenüber dem Warendorf-Spiel war das eine erhebliche Steigerung. Vor allem die ersten 20 Minuten waren richtig gut. Wir haben die gesamte Begegnung über die Kontrolle übers Spiel gehabt“, freute sich Zohlen nachher. „Ein bisschen nervig war, dass wir nach eigenen Treffern gleich wieder Gegentore bekommen haben. Und natürlich müssen wir an drei Gegentreffern arbeiten.“ Am Samstag treffen sich die SG-Fußballer um 10 Uhr zu einem Trainingstag. Darin enthalten ist um 15 Uhr auch ein Vorbereitungsspiel gegen den 1. FC Gievenbeck II.