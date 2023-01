Vier Teammitglieder melden sich zurück

A-Liga-Aufsteiger SG Telgte II zeigt sich zufrieden mit dem Zwischenklassement in neuer Umgebung. Zudem freut sich Coach Björn Busch auf die Rückkehr von vier Teammitgliedern beim Start in den zweiten Saisonteil.

„Wir haben eine Akklimatisierungsphase gebraucht und Punkte liegen gelassen“, beschreibt Björn Busch den Einstand der zweiten Telgter Fußballmannschaft in der A-Liga. „Wenn wir die Leistung vom Ende der ersten Saisonhälfte schon am Anfang gezeigt hätten, hätten wir ein paar Punkte mehr.“ Aber unzufrieden ist der SG-Coach auf keinen Fall. 18 Punkte aus 18 Begegnungen bedeuten Platz 13 für den Aufsteiger. „Wir sind auf einem guten Weg. Wichtig ist, dass wir das Loch nach unten halten.“ Fünf Zähler Vorsprung sind es derzeit zum Drittletzten BW Aasee II. „Und ich glaube nicht, dass der Relegationsplatz relevant wird“, so Busch. Derzeit sieht es eher nach zwei Absteigern aus.