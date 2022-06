Volles Programm im Telgter Jugendstadion

Telgte

Das Kleine-Helden-Turnier geht am Wochenende (18./19. Juni) in seine Abschlussrunde. Am Samstag findet im Telgter Jugendstadion zeitgleich auch noch der Tag des Mädchenfußballs statt. Mit zahlreichen Attraktionen und einem Kreispokal-Finale.

Von Karl-Heinz Kock