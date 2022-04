Der TV Friesen bietet auch in diesem Jahr wieder unterschiedliche Laufkurse an. Darunter befindet sich auch die Vorbereitung auf einen Halbmarathon.

Mit einem Kursangebot für Fortgeschrittene richtet sich der Lauftreff des TV Friesen Telgte an alle Läufer, die schon 60 Minuten am Stück laufen können. „Gemeinsam möchten wir uns auf einen Zehn-Kilometer-Lauf oder einen Halbmarathon vorbereiten, der am 8. Juli in Dülmen-Rorup stattfindet“, kündigt Abteilungsleiter Mirco Borgmann an. Beginn des Kurses ist am 19. April, Anmeldungen sind bis zum Kursstart im Internet möglich.

Mit drei Läufen pro Woche werden die Kursteilnehmer auf ihr Ziel vorbereitet, einen Halbmarathon zu laufen oder ihre Zehn-Kilometer-Zeit zu verbessern. Dienstags steht ein ruhiger Trainingslauf im Wald an, donnerstags geht es auf den Sportplatz, wo Übungen vom Lauf-ABC über das Dehnen bis zum Intervalltraining auf dem Programm stehen. Voraussichtlich am Sonntagmorgen findet der lange Lauf statt, bei dem die Teilnehmer ihr Streckenlänge Woche für Woche steigern.

Mit dem Fortgeschrittenen-Angebot richtet sich die TV-Friesen-Abteilung auch an Läufer, die bisher allein ihre Runde gedreht haben, gemeinsam ein neues Ziel erreichen möchten oder auf der Suche nach Laufpartnern sind.

Auch im Anschluss an den Kurs, der am 14. Juli endet, ist eine Teilnahme am Lauftreff und an weiteren Volksläufen möglich, zum Beispiel an der Volksbank-Cup-Laufserie inklusive dem Telgter Citylauf.

Bereits ausgebucht ist der Anfängerkurs im langsamen Tempo, in der schnelleren Anfängergruppe und bei den Wiederholern sind nur noch Plätze vorhanden. Wer also in einem der Kurse mitlaufen möchte, sollte sich beeilen: Anmeldung unter www.lauftreff-telgte.de/anmeldung. TV-Friesen-Mitglieder zahlen nichts, alle anderen eine Kursgebühr in Höhe von 25 Euro.