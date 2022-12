Vorbereitung auf Wettkampf um Wanderstandarte

Westbevern

Für Pferdesportler in Westbevern ist die Reithalle in Vadrup am Neujahrstag ein vertrauter Anlaufpunkt. Die jüngsten Teilnehmer gewöhnen sich beim ersten Springen im neuen Jahr an die Zuschauerkulisse, für die älteren steht eine Formüberprüfung an.

-ni-