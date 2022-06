Wackeliges 2:0 in Alverskirchen – SG Telgte II steigt auf

Geschafft: Die SG Telgte II bejubelt den Meistertitel und den Aufstieg in die Kreisliga A. Die Telgter spielten in Alverskirchen zwar 25 Minuten lang mit elf gegen neun, mussten aber lange zittern, bis sie auf die Siegerstraße einbogen.

Mit einem am Ende hochverdienten, aber wackeligen 2:0 (0:0)-Sieg bei der DJK Rot-Weiß Alverskirchen hat die zweite Mannschaft der SG Telgte das große Ziel erreicht. Die Truppe von Björn Busch feierte am Pfingstmontag den Meistertitel in der Kreisliga B2 und den Aufstieg in die Kreisliga A. Verfolger Grün-Weiß Westkirchen half der 3:2 (3:2)-Heimsieg nach 1:2-Rückstand gegen Wacker Mecklenbeck III auch nicht mehr. Die Telgter gehen mit zwei Punkten Vorsprung über die Ziellinie.

Lange sah es am Montag allerdings nach einem Entscheidungsspiel aus. Die SG-Reserve war zwar drückend überlegen, es dauerte aber bis zur 78. Minute, ehe Julian Keller der erlösende Führungstreffer gelang. In der Nachspielzeit erhöhte Dennis Hemesath auf 2:0. Die Gäste spielten lange in Überzahl, weil zwei Alverskirchener Gelb-Rote Karten bekommen hatten (60./65.). „Das hat uns auf jeden Fall geholfen. Wir hätten aber schon früher in Führung gehen können“, sagte Busch.