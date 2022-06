Wassergraben sorgt für viel Spaß bei allen Teilnehmern

Die jüngeren Leichtathleten des TV Friesen gingen beim Schülersportfest in Rheine an den Start. Ein Wettbewerb machte ihnen dabei besonders viel Spaß.

Diese jungen Leichtathleten des TV Friesen nahmen an den sportlichen Wettkämpfen in Rheine teil.

Beim Schülersportfest in Rheine gingen die jüngeren Telgter Leichtathleten und Leichtathletinnen an den Start. Dabei ging es für viele Nachwuchssportler aus der Emsstadt in erster Linie darum, erste Wettkampferfahrungen zu sammeln.

Nach Ende der sportlichen Vergleiche hatten alle – trotz eines langen Wettkampftages – viel Spaß gehabt. Zudem gab es einige Erfolge und Platzierungen auf dem Treppchen zu feiern.

Jeweils einen Doppelsieg feierten Christian Schwarte bei den Zwölfjährigen und sein jüngerer Bruder Jakob Schwarte bei den Achtjährigen. Christian siegte im Weitsprung mit 4,42 Metern – ganze sechs Zentimeter vor der Konkurrenz. Außerdem gewann er im Ballwerfen mit guten 35 Metern.

Sein Bruder Jakob Schwarte holte sich Platz eins im Dreikampf vor seinem Vereinskollegen Leo Thesing. Seinen zweiten Sieg erreichte er über 800 Meter Hindernis. Dabei ging es auch durch den Wassergraben, was ihm und allen weiteren Teilnehmern bei warmen Temperaturen viel Freude machte.

Das zeigte sich auch bei der fünfjährigen Marlene Thesing, die über 400 Meter Hindernis zwar nass, aber mit sehr viel Elan auf Platz zwei lief. Wie groß der Spaß war, zeigte sich bei einer Nachfrage, ob sie noch mal in den Wassergraben möchte. Denn sie wollte sich sofort wieder für einen zweiten Lauf umziehen.

Auf dem Treppchen landete auch die zehnjährige Mila Fißmann im Ballwerfen. Sie warf 22,50 Meter weit und landete auf Platz drei. Ihre Vereinskollegin Nela Thesing kam mit 15,50 Metern in den Endkampf der besten Acht.

Auch die weiteren Telgter Aktiven Katharina Beil, Luisa Müller, Leonie Lehmann, Rieke Erd, Oskar Schnieders und Sophia Wodäge, die teilweise erstmals an einem Wettkampf teilnahmen, überzeugten mit guten Leistungen und persönlichen Bestleistungen, auch wenn nicht immer das Treppchen erreicht wurde.

Ganz vorne dabei in der Beliebtheitsskala war der 800-Meter-Lauf, der durch den Wassergraben führte – keine Überraschung bei den heißen Temperaturen.

Die nächsten Sportfeste für die jüngeren Leichtathleten sind am 3. September in Lengerich und am 10. September in Havixbeck.