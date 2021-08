Weite Fahrt, heikle Aufgabe: SG Telgte bei Westfalia Soest

Auf der Landkarte der Bezirksliga 7 liegt Telgte ganz im Norden und Soest im tiefsten Südosten. Zum Saisonauftakt wartet gleich eine der längsten Fahrten auf die SG-Fußballer – und dann auch noch eine der wohl anspruchsvollsten Aufgaben in dieser Klasse.

Glaubt man den Experten, gehört der Spielverein Westfalia zu den Meisterkandidaten. In der nach acht Spieltagen abgebrochenen Vorsaison hatten die Telgter einmal das Vergnügen und verloren gegen Soest mit 1:3. Heute noch beeindruckt vom abgeklärten Auftritt des Gegners sagt Frank Busch: „Ich habe in der Bezirksliga noch nie eine Mannschaft gesehen, die so strukturiert spielt. Die waren so unglaublich cool.“ Seine Truppe habe nichts zu verlieren, meint der SG-Trainer. Seine Sieg-Rechnung sieht so aus: „Wir müssen 100 Prozent Leistung bringen, vielleicht auch noch mehr. Und Soest darf keinen Sahnetag erwischen.“ Und es bleibt ja noch die Hoffnung, dass beim Gastgeber zum Auftakt noch nicht alle Rädchen ineinandergreifen.

Busch hat sich auf Sebastian Mende als Nummer eins festgelegt. Niclas Tewes, Arbnor Jashari (beide verletzt) und Lukas Kleinherne (private Gründe) fehlen. Die angeschlagenen Keno Lubeseder, Marc Droste und Philipp Hartmann hatten bis Freitag noch kein grünes Licht gegeben. Dafür sind Kevin Wolf und Martin Röös wieder einsatzbereit.