Wermutstropfen für TV Friesen trotz Kantersieg

Die Dreifachhalle in Telgte ist weiterhin eine Festung bei Heimspielen des TV Friesen. Diesmal bekam der SC Nordwalde die Überlegenheit der Gastgeber zu spüren. Alle Emsstädter kamen zu Torerfolgen.

Dennis Duwe (am Ball) trug fünf Torerfolge zum deutlichen Heimsieg der Handballer des TV Friesen bei.

Die Handballer des TV Friesen haben einen überzeugenden Heimsieg eingefahren. Vor 170 Zuschauern in der Dreifachhalle unterstrichen sie einmal mehr, dass sie eine Heimmacht sind und bezwangen sie den Tabellenachten SC Nordwalde souverän und deutlich mit 47:28 (24:14).

„Wir haben sehr konzentriert losgelegt“, berichtet Coach Sebastian Seitz von den ersten 20 Minuten des ungleichen Duells, in dem seine Schützlinge zügig auf 19:8 enteilten. „Schon ab der elften, zwölften Minute haben wir durchgewechselt, alle sind zu ihren Törchen gekommen. In der Deckung haben wir gut gearbeitet. Die 28 Gegentore haben wir vor allem in drei Phasen über viele Gegenstöße bekommen.“ Auch Torhüter Jan Deppe zeigte eine starke Leistung.

Spielerisch ansprechende Leistung

Erfreut äußerte sich der Telgter Übungsleiter auch über die spielerische Leistung seines Aufgebotes: „Wir haben auch vorne wieder besser gespielt und uns nicht durchgewühlt, sondern den Ball gerne weitergegeben. Unser Training der zurückliegenden Wochen scheint sich auszuzahlen. Nordwalde hat zu keiner Zeit ein Mittel gefunden.“

Über 30:18 (39.) und 36:23 (46.) bauten die Gastgeber ihren Vorsprung immer weiter auf letztlich 19 Tore Abstand aus. „Wenn die jungen Kerls bis zum Schluss Bock haben, wird‘s schwer für den Gegner“, so Seitz weiter.

Allerdings gab es auch einen Wermutstropfen im Freudenbecher. Lukas Börger verletzte sich fünf Minuten vor dem Spielende am Schultereckgelenk und wird wohl einige Wochen ausfallen. „Er hat ein gutes Spiel gemacht und dann so eine unglückliche Aktion.“

TV Friesen: Deppe – Kostovski (8), Hotte (7/4), Enzner (6), Duwe (5), Langenberg (3), Börger (3), Große-Schute (3), Jashari (2), Wichmann (2), Kerstiens (2/1), Kuschmann (2), Nahrup (2), Tilbeck (1), Wessel (1)