Westbevern im Endspurt zum glücklichen Erfolg bei WSU

Obwohl A- Kreisligist Ems Westbevern mehr als eine Stunde keinen Zugriff zum Spiel bei der Warendorfer SU bekam und die Grün-Weißen gute Tormöglichkeiten der Gastgeber zuließen, gelang ihnen noch ein 2:1 (0:0)-Erfolg. „Wir haben heute viel Glück gehabt, nach dem 0:1-Rückstand nicht aufgegeben und durch Mut und Einsatz das Spiel noch gedreht. Kompliment an die Abwehr um Christian Nosthoff und Lars Wewelkamp, die gerade in den hektischen Momenten klaren Kopf behalten hat“, lobte Übungsleiter Andrea Balderi nach dem dritten Saisonsieg.

Die Rote Karte gegen WSU-Akteur Tom Kruse (81.) spielte Ems im Schlussspurt in die Karten. Mit neun Punkten gehört Ems weiterhin zur Spitzengruppe.

Zunächst gab‘s im Zehn- Minuten-Takt Chancen für die WSU, die diese aber freistehend vergaben. So auch in der 37. Minute, als Kilian Neufend per Fußabwehr den Ball zur Ecke lenkte. Auf Emser Seite kamen Adrian König (14.) und Hendrik Schlunz (37. ) in Tornähe.

In der 73. Minute erzielte Tobias Schwienhorst die verdiente Warendorfer Führung. Jan Nosthoff stand nach einer Kombination über Yannik Tewes und Schlunz goldrichtig, um für den Ausgleich zu sorgen (79.). Nur drei Minuten später traf Tewes auf Zuspiel von Philip Schange und sorgte für das Happy End.

Ems: Neufend – Menke, C. Nosthoff, Wewelkamp, Kötter (67. Bücker) – Licher (61. J. Nosthoff), König (73. Müller), Schange, N. Engberding (67. Knappheide) – Weimann (53. Tewes), Schlunz. Tore: 1:0 Schwienhorst (73.), 1:1 J. Nosthoff (79.), 1:2 Tewes (82.). Rote Karte: Tom Kruse (WSU/81.).