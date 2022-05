Westbeverner Sahnetag beim 7:1 in Everswinkel

Besser hätte der Saisonabschluss für die A-Liga-Fußballer des SV Ems Westbevern gar nicht laufen können. In Everswinkel waren sie mit 7:1 erfolgreich. Auch ihren vorzüglichen fünften Rang verteidigten sie damit natürlich.

Zu einem Sahnetag für den A-Kreisligisten Ems Westbevern wurde der 22. und letzte Spieltag in dieser Saison. Zu dem auch in dieser Höhe verdienten 7:1 (2:0)-Erfolg beim SC DJK Everswinkel gesellten sich der fünfte Tabellenplatz als erklärtes Ziel in der Endabrechnung und ein positives Torverhältnis. Auf den letzten Drücker steuerten auch noch Daniel Schlunz und Fabian Engberding ihre ersten Saisontreffer bei. Jan Nosthoff und Philip Schange sowie Torjäger Hendrik Schlunz, der seine Offensivqualitäten mit drei Toren unterstrich, machten den höchsten Saisonsieg perfekt.

Aufgrund einer Roten Karte musste Everswinkel ab der 31. Minute in Unterzahl agieren. „Kompliment an die Mannschaft. Sie hat von der ersten bis zur 90. Minute sehr konzentriert gespielt. Man hat gemerkt, dass sie gewinnen wollte. Everswinkel hatte auch die eine oder andere Möglichkeit, doch dem Spielverlauf nach geht der Erfolg für uns in Ordnung“, sagte Ems-Trainer Andrea Balderi.

Für Ems begann die Begegnung nach Wunsch, denn Philip Schange gelang bereits in der neunten Minute die 1:0-Führung. In der Folge wurde der Abstand immer weiter vergrößert.

Ems: Budde – F. Engberding, Wewelkamp, A. Hollmann (67. Menke), Schange (52. Knappheide) – C. Nosthoff, Deistler (58. J. Nosthoff), Neufend (67. Kötter), D. Schlunz – König, H. Schlunz. Tore: 0:1 Schange (9.), 0:2 H. Schlunz (33.), 0:3 D. Schlunz (59.), 0:4, 0:5 H. Schlunz (65./67.), 0:6 F. Engberding (78.), 1:6 Auffarth (84. ), 1:7 J. Nosthoff (89.). Besondere Vorkommnisse: Rote Karte für Lucas Eickelmann (SC DJK/31.).