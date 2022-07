Westbevernerin Anna Zepke Dritte in der Vielseitigkeit

Mit Paul Suttorp triumphierte beim Westfälischen Nachwuchschampionat in der Vielseitigkeit U 16 ein Elfjähriger gegen die ältere Konkurrenz. Eine Westbevernerin wurde Dritte.

Als einer der jüngsten Teilnehmer gewann Paul Suttorp (11) mit seinem Pony Mary Poppins das Westfälische Nachwuchschampionat Vielseitigkeit der U 16-Reiter in Hamm-Rhynern.

Das Westfälische Nachwuchschampionat Vielseitigkeit für U 16-Reiter in Hamm-Rhynern wurde am vergangenen Wochenende zur Goldgrube für die jüngsten Buschreiter aus dem Kreis Warendorf. Mit dem erst elfjährigen Paul Suttorp (RFV Alverskirchen-Everswinkel) sicherte sich einer der jüngsten Teilnehmer den Titel.

Auch wenn die Dressur nicht gerade die Lieblingsdisziplin von Paul Suttorp ist, gelang ihm mit seinem Reitpony Mary Poppins in der ersten Teilprüfung des Championats mit Platz drei (Wertnote 8,2) ein sehr guter Start. Mit dem Sieg im Stilspringen der Klasse A (Wertnote 8,8) ging das Paar vor dem abschließenden Stilgeländeritt in Führung. Die gaben sie auch auf der 1935 Meter langen Geländestrecke mit 16 Hindernissen nicht mehr ab und gewannen die letzte Teilprüfung ebenfalls mit einer 8,8. Damit belief sich ihr Gesamtergebnis auf die Punktesumme von 25,8, was Suttorp und Mary Poppins einen komfortablen Vorsprung vor der zweitplatzierten Lynn Schulze-Wext (RZFV Epe) mit Quick Step (25,1 Punkte) einbrachte.

Der Bronzerang ging an Wilma Ostholt (RFV Warendorf), die mit Ist Time Out auf 23,2 Punkte kam. Den musste sich die Tochter von Olympiasieger Frank Ostholt und seiner ebenfalls mit olympischem Edelmetall geehrten Frau Sara Algotsson-Ostholt mit Anna Zepke (RFV Gustav Rau Westbevern) mit Hardagold Halensee (23,2 Punkte) teilen.

Keine Medaille, aber immerhin einen guten sechsten Platz gab es für Greta Bußmann (RFV Gustav Rau Westbevern) mit Primabella (22,4 Punkte). Mit Cracks Chica VO wurde Great Ostholt Achte (22,3 Punkte).